انتشال جثتى طفلين شقيقين غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين أحدهما يدعى محمد، 10 سنوات، وشقيقه الأصغر يوسف، 5 سنوات، انزلقت قدماهما وسقطا في مياه الترعة أثناء وجودهما رفقة شقيقتهما الكبرى .

فيما تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الطفلين من مياه الترعة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.