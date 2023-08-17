النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى بواقعة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهه بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، تمكنت من ضبط راكب مصرى بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لأى شئ مخالف، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، فيما قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 200 قرص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.