النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى فى 15 عاما لمواجهة التضخم

وكالات

أعلن البنك المركزي النرويجي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم المتزايد.

وحسب موقع سكاى نيوز، رفع "نورجيس بنك" الفائدة إلى 4 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 2008.

قال البنك إن التضخم الذي وصل إلى 5.4 بالمئة في يوليو الماضي "انخفض لكنه لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ من الهدف البالغ 2 بالمئة."

وأضاف أن هناك حاجة إلى معدل أعلى للفائدة إلى حد ما لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على "التطورات الاقتصادية"، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.

وقالت في بيان "إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل".

أشار البنك إلى أن نشاط في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.

يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).

وبدأ البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة من الصفر في سبتمبر عام 2021.