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الموسيقار سليم سحاب لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:55 م
الموسيقار سليم سحاب لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم سليم سحاب
رامى محيى الدين

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قال الموسيقار سليم سحاب، إنّ مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم، لأن فيها أكاديمية الفنون التي هي مصنع لكل الفنون المعروفة، ففيها معهد للتمثيل ومعهد للإخراج، ومعهد للتصوير، ومعهد للهندسة الصوت، ومعهد باليه، ومعهد الكونسرفتوار، ومعهد للموسيقى العربية الذي يخرج عشرات الموسيقيين. 
 
وأضاف "سحاب"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أنّ كل معهد من هذه المعاهد يخرج العشرات من المواهب على حسب الاختصاص، واصفا هذه المعاهد بأنها مصانع تصنع فنانين. 
 
وتابع: "كنت أعيش في لبنان أبحث عن عازف تشيللو واحد، وفي النهاية حوّلت عازف كمانجا إلى عازف على التشيللو، ولما أتيت إلى مصر في زيارة سمعت موسيقى بالقرب من الفندق الذي أقيم فيه وجدت ترعة صغيرة يجلس بالقرب منها 4 عازفين لآلة التشيللو". 
 
وواصل: "كان ذلك شيئا مبهرا بالنسبة لشخص مثلي كان يبحث عن عازف واحد في هذه الآلة، وهذه القدرة على صناعة النجوم كانت سببا في اقتناعي بالبقاء في مصر".

الموسيقار سليم سحاب

مصر

صـناعة النجــــــوم

أكاديمية الفنون



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