المشدد 10 سنوات لمقاول وشقيقه لحيازتهما 50 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من " ع.ح.ح" و " ن.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5313لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقة مفادها اتجار المتهم الأول ":ع.ح.ع" عاطل فى المواد المخدرة ، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، ونفاذا لذلك انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فأبصرت القوة المتهم وبجواره المتهم الثاني " ن.ح.ع" مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 13994 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، محرزا حافظة بلاستيكية فتمكنت من ضبط الثاني بينما لاذا الأول بالفرار، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها على 50 طربة حشيش، وبتفتيش الشخص عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقة الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش وزنت 4.885 كجم ، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.