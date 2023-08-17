القرعة العلنية بمركزي كفر الشيخ وبيلا تختار 30 مواطنا للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى مجلسا كفر الشيخ وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة بدار المناسبات بمنطقة سخا، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، والدكتور بدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وذلك بدار المناسبات بمنطقة سخا، أمام جمهور المواطنين.

قال المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تم اختيار المقبولين والمستفيدين من أراضي الوادي الجديد، من بين 1140 مواطن، وقد تم قبول 10 متقدمين أساسيين، وهم إسراء وجدي علي نور الدين، ومحمد علي إبراهيم عل، و هانم ابراهيم بكر محمد،و إيهاب السيد محمد رمضان، وعبد المجيد عطيه عبد المجيد، ومصطفى يوسف محمد يوسف، وشرين كرم جمعه، ومحمود شهاوي مصطفى، وراويه محمد محمود، وريهام سعيد سعد، أما الأسماء الاحتياطية، سوسو صلاح محمد عبد الجواد، وخضره ابراهيم عباس، وحنان عبد الرحيم بدير، وهاني خالد علوان رضوان، ومحمد محمود محمد حسني مجاهد.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تم اجراء القرعة بحضور أيمن غالي، وعبد الجليل صبري، وعلي أمين، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، وسكرتير ديوان مجلس مدينة بيلا، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام الإسكان بالمحافظة، والمهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري المحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجينبالمحافظة، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن إجراءات القرعة العلنية شهدت شفافية عالية، موضحا أن القرعة انتهت باختيار 10 مواطنين (أساسي)، وهم : «بدوي أحمد إبراهيم شحاته، رونس السعيد سعد يونس، هدي طلعت السيد محمد، عبد الحميد احمد عبد الحميد، مروة مصطفى محمود محمد، فردوس سامح محمود، سهير محمد عبد البر، دعاء جمال محمد نصر، غالية رمضان محمد الدسوقي، رضا السيد ناجي متولي»، و 5 آخرين (إحتياطي) وهم: «نظلة عبد الحليم علي شعبان، إيمان أحمد علي رزق المرسي، غادة السيد عبد المقصود، أحمد عبد الرافع يونس، سومة صفوت عبد الفتاح عبد المعطي».

يأتي ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.