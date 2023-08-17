القبض على 7 أشخاص تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية والدرجات النارية بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في القبض على 7 أشخاص لقيامهم بسرقة شقق سكنية وتكوينهم تشكيلات عصابية بقطاعات العاصمة وحررت المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

ونجح رجال المباحث ، في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق ، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "كسر الباب, المفتاح المصطنع" وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة .

كما ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهما (دراجة نارية "مجهولة المصدر".. وبحوزة الآخر (عدد 5 مفاتيح دراجات مصطنعة) وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصنع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزة أحدهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية- مقيم بمحافظة القليوبية").. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموهم بالسرقة.

كما ضبطت (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضافت بقيامها بتبديل المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة المحلية وشراء أجهزة منزلية، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالى المتبقى من متحصلات الواقعة ، بإستدعاء المجنى عليه إتهمها بالسرقة.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدون "لوحات معدنية، رخصتى القيادة والتسيير" حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، بفحص السيارة عُثر على اللوحات المعدنية "خاصين بالسيارة".

بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها بدائرة القسم، أمكن التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .