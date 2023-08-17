القبض على امرأة بتكساس هددت بقتل قاضية تشرف على محاكمة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت الشرطة فى ولاية تكساس القبض على امرأة، وتم اتهامها بالتهديد بقتل القاضية الفيدرالية التى تشرف على القضية الجنائية ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى واشنطن، وعضو بالكونجرس.

وبحسب الشكوى الجنائية، فإن السيدة وتدعى أبيجال جو شرى، من ألفين بتكساس، اتصلت بالمحكمة الفيدرالية فى واشنطن وتركت رسالة تهديد، مستخدمة لفظ عنصرى بحق قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا شوتكان، وذلك فى الخامس من اغسطس الجارى، وفقا لوثائق المحكمة.

وتعقب المحققون رقم الهاتف حتى وصلوا إليها، واعترفت لاحقا بالمكالمة التهديدية. وفى المكالمة، قالت شرى للقاضية التى تشرف على قضية التآمر الانتخابى ضد ترامب: "أنت فى مرمى بصرنا، ونريد قتلك"، بحسب الوثائق. وزعم المدعون أن شرى قالت أيضا لو لم يتم انتخاب ترامب فى 2024، سنأتى لقتلك. كما هددت بقتل النائبة الأمريكية شيلا جاكسون لى، الديمقراطية عن ولاية تكساس، التى تترشح لمنصب عمدى هوستن. وأمر قاض فى وقت سابق بسجن شرى.

زكان ترامب قد هاجم علنا القاضية شوتكان، المعينة من قبل الرئيس باراك أوباما، ووصفها بأنها حزبية للغاية ومنحازة جدا وغير عادلة بسبب تعلقاتها السابقة فى قضية أخرى منفصلة أشرفت على الحكم على واحد من المتهمين فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021.

وكانت شوتكان قد فرضت فى جلسة يوم الجمعة الماضية أمرا وقائيا فى القضية، يحد من الأدلة التى يمكن لفريق ترامب القانونى كشفها بعد تسليمها من قبل الإدعاء. وحذرت القاضية محامي ترامب بأن الدفاع عنه ينبغى أن يكون فى قاعة المحكمة وليس على الإنترنت.