العليا للسكان بشمال سيناء تطالب بمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت اليوم اللجنة العليا للسكان بشمال سيناء اجتماعها الدورى برئاسة أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء حيث أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان أن الاجتماع عقد بحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس.

وناقش المجتمعون دعم عيادات تنظيم الأسرة بالأجهزة الطبية اللازمة، توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية، وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، واقتراح تنفيذ بروتوكول تعاون لتزويد مراكز تنظيم الأسرة بالأطباء، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

وطالب المجتمعون بالتصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلية، والتوعية بمخاطر الإدمان بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الأزهر والأوقاف والصحة، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

وتم التوصية بعمل خطة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة، وتدبير الإعتمادات المالية لإنشاء دار لمجهولي النسب، والتنسيق والتكامل بين الجهات التي تعمل في مجال السكان.

بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على تصديق محافظ شمال سيناء بتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم مخاطبة رؤساء مجالس المدن لحصر المواطنين المحتاجين للأوراق الثبوتية ، وتعديل قرار تشكيل المجلس الإقليمي للسكان علي مستوي المحافظة .