اليوم السابع
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السيطرة على حريقين اشتعلا بمخلفات في مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:37 م
السيطرة على حريقين اشتعلا بمخلفات في مدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريقين اشتعلا بكمية من المخلفات في مدينة 6 أكتوبر، دون إصابات، وقبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بجوار المحور المركزي بعد ميدان ليلية القدر، في مدينة  6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات على مساحة 70 مترا، وتم السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بجوار الطريق الأوسطي، في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر. 
 
تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات. 
تبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وتم محاصرته قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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