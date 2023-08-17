اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 01:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:00 ص
السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودى والصينى
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 شهد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودى ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودى والشركات والبنوك الصينية، فى مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات فى مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش ملتقى الأعمال السعودى - الصيني، الذى انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، فى العاصمة الصينية بكين، والذى استعرض فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين فى مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقارى والتمويل.

 


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الصين

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بكين



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