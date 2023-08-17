الرقابة التجارية تشن حملات على محتكرى السجائر بالبحر الأحمر وتضبط 573 قاروصه

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر برئاسة المهندس ربيع إسماعيل وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الادارية بالبحر الأحمر، عدة حملات رقابية على موزعى وتجار السجائر بالغردقة ومرسى علم لضبط محتكرى السجاير .

وترأس الحملة المهندس أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالمديرية وتحت أشراف المحاسب شاذلي عايش مدير المديرية حيث استهدفت الرقابة التجارية موزعي وتجار السجاير بالغردقة ومرسي علم وباقي مدن المحافظة ضبط محتكري السجاير بغرض الاتجار في السوق السوداء والتربح والبيع بأزيد من السعر الرسمي

وبيع السجاير المستوردة ومجهوله المصدر والغير مصرح بتداولها في الأسواق المصري

وشكلت الحملة من كلا من مفتشي الرقابة التجارية، أحمد مهران، وعصام مصطفى، وكديحة الضبع وحسين قدري، وجدي منير، وهاني دقه مدير اداره مرسي علم

واسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر عبارة عن الأتي محضر احتكار سلعه السجاير بغرض البيع في السوق السوداء والتربح، والمضبوطات عبارة عن 573 قاروصه سجائر متنوعة محلي الصنع إنتاج الشركة الشرقية للدخان، وتقدر بمبلغ 250,000 تقريبا ً بسعر السوق السوداء .

كما تم تحرير محضر سجاير مستوردة ومجهوله المصدر و غير مصرح بتداولها في الأسواق المصري عبارة عن 32 الف علبه سجاير مختلفة الأنواع، محضرين عدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، و3 محضر ازيد من السعر سجاير ومعسل, و محضرين عدم العمل على الوجهة المعتاد مخالف للقانون رقم 95 لسنه 1945

وتم تسليم المحاضر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، و إستمرار التفتيش والرقابة على توزيع حصص السجاير وتحرير المخالفات.