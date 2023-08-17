الرئيس السيسى ينتصر للحوار الوطنى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى ينتصر للحوار الوطنى.. مجلس الأمناء يشكر الرئيس على استجابته الفورية.. ويؤكد: الجلسات العامة والمتخصصة مستمرة بلا انقطاع خلال الفترة

المقبلة.. وضياء رشوان: تحديات عمل النقابات المهنية وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى وغلاء الأسعار أبرز الموضوعات".

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المصريون تحت مظلة الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة.. صرف دعم نقدى لـ5.2 مليون أسرة من محدودى الدخل ضمن «تكافل وكرامة».. إعفاء 6.6 مليون طالب من أبناء أسر غير القادرين من دفع المصروفات الدراسية



انطلاق امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة غدا.. 9 ألف طالب يؤدون الاختبارات بنفس قواعد الدورالأول.. و«التعليم» تعلن جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب





وزيرة التعاون الدولى تشارك فى الفعاليات التحضيرية لمؤتمر قمة المناخ بالإمارات.. رانيا المشاط تسلط الضوء على دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصات القطرية لتحفيز العمل المناخى من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى»



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