الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجدد تعيين الدكتور شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء لمدة عام الخميس، 17 أغسطس 2023 06:12 م الرئيس عبد الفتاح السيسي أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 347 لسنة 2023، بتجديد تعيين الدكتور شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس 2023. نشر القرار في الجريدة الرسمية. الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر شريف صدقى وكالة الفضاء المصرية الموضوعات المتعلقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعلن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً حتى أول يناير 2024.. القرار يأتى ضمن الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الخميس، 17 أغسطس 2023 06:00 م رئيس حزب الشعب الديمقراطى: الرئيس السيسى لم شمل القوى السياسية وأخلص لمصر الخميس، 17 أغسطس 2023 06:00 م الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى الخميس، 17 أغسطس 2023 05:52 م رئيس الوزراء: حوار الرئيس السيسي مع أهالى مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة الخميس، 17 أغسطس 2023 04:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة