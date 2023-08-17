الرئيس السيسى يجدد تعيين الدكتور شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء لمدة عام

أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 347 لسنة 2023، بتجديد تعيين الدكتور شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس 2023.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.