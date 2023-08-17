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الرئيس السيسى يتابع خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية

الخميس، 17 أغسطس 2023 03:19 م
الرئيس السيسى يتابع خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
 
السيسي يتابع خطة تطوير الدولة (1)
 
السيسي يتابع خطة تطوير الدولة (2)
 
السيسي يتابع خطة تطوير الدولة (3)
 
السيسي يتابع خطة تطوير الدولة (4)
 

 


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