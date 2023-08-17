اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الحكومة الانتقالية الجديدة فى باكستان تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عارف علوى

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:10 م
الحكومة الانتقالية الجديدة فى باكستان تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عارف علوى عارف علوى
أ ش أ

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أدت الحكومة الفيدرالية الانتقالية فى باكستان اليمين الدستورية اليوم الخميس أمام الرئيس الباكستانى عارف علوى فى قصر الرئاسة الباكستانى (أيوان الصدر).

وذكرت صحيفة /ذا إكسبرس تربيون/ الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أنوار الحق كاكار، والتى تتكون من 18 عضوا، يعد خطوة هامة نحو ضمان انتقال سلس للسلطة فى البلاد.


وحضر الحدث كبار الشخصيات والسياسيين والشخصيات البارزة فى باكستان من مختلف القطاعات.


جدير بالذكر أنه كان قد تم حل البرلمان الباكستانى فى إطار التمهيد للانتخابات العامة التى طال انتظارها فى البلاد، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان.

 

 


عارف علوى

باكستان

أيوان الصدر

الحكومة الباكستانية



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