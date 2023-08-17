الجيش الليتوانى يجرى تدريبات على حدود بيلاروسيا

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أعلنت وزيرة الداخلية الليتوانية آجنى بيلوتيتي، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة وقوات حرس الحدود سوف يجرون تدريبات مشتركة فى 27 أغسطس الجارى فى إطار الاستعداد للتهديدات المحتملة على الحدود البيلاروسية.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا، عن بيلوتيتى قولها للصحفيين: "نخطط لإجراء تدريب فى 27 أغسطس لاختبار عدة سيناريوهات".



ووفقًا لوزيرة الداخلية، فإن السيناريو الأول يتعلق بالهجرة "فى بعض المواقف غير العادية"، والثانى يتعلق بالرد على "تهديد عسكرى مختلط" على الحدود فيما تدرس سلطات ليتوانيا أيضًا دعوة حرس الحدود وضباط آخرين من إستونيا ولاتفيا وبولندا للانضمام إلى التدريبات.



وتابعت أن الخطط المحدثة تضمن تعزيزًا سريعًا للقوات على الحدود الليتوانية فى حالة ارتفاع مستوى التهديد، دون الحاجة إلى تنسيق إضافى بين المؤسسات.

وتم تحديث الخطط رداً على وصول قوات "فاغنر" إلى بيلاروسيا بعد تمرد قصير الأمد فى روسيا، ووفقًا لزعماء البلطيق والبولنديين، هناك حوالى 4000 جندى من "فاجنر" فى بيلاروسيا.