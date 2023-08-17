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الجزائر: الجيش يدمر مخبأ للإرهابيين بمنطقة حدودية مع تونس

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:06 م
الجزائر: الجيش يدمر مخبأ للإرهابيين بمنطقة حدودية مع تونس الجزائر
إيمان حنا

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أعلنت قوات الجيش بالجزائر، أنه دمر مخبئا للإرهابيين قرب مدينة تبسة في منطقة حدودية مع تونس.

وأوضح بيان للجيش الجزائرى، أنه استطاع في هذه العملية إيقاف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفى سياق متصل، نفذت وحدات جيش الجزائر، خلال الشهر الجارى العديد من العمليات، ففي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقف الجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 27 تاجر مخدرات.وفق"الشروق " الجزائرية.

كما أحبط محاولات إدخال 7 قناطير و80 كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1.3 كيلوجرام من مادة الكوكايين و152131 قرص مهلوس.

وأوقف 75 شخصا وضبطت 7 مركبات و164 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.


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