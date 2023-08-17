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التعليم تعلن مواعيد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:16 م
التعليم تعلن مواعيد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين ايماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".
 
 وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي :
 
- يوم الإثنين الموافق  21/8/2023م( stem بنين - بنات).
 
- يوم الثلاثاء الموافق  22/8/2023م( stem بنين - بنات).
 
يوم الأربعاء الموافق  23/8/2023م(الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس) 
 
وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المتخلفين

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اليوم السابع بلس

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