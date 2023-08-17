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التعليم تحدد مواعيد تدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:26 ص
التعليم تحدد مواعيد تدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى" والتى ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسى فى مصر.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه مواعيد دورات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بجميع المحافظات :- 
 
- الدورة الأولي: مساء الجمعة 18 أغسطس 2023 ويكون موعد الدورة «19أغسطس :21 أغسطس » محافظات الصعيد والقناة.
 
- الدورة الثانية : مساء الإثنين 21 أغسطس 2023 ويكون موعد الدورة «22 أغسطس - 24 أغسطس » محافظة الدلتا. 
 
- الدورة الثالثة: مساء الخميس 24 أغسطس 2023 ويكون موعد الدورة من «25 أغسطس - 27 أغسطس» محافظات الإسكندرية والجيزة والقليوبية .
 
- الدورة الرابعة: مساء الأحد 27 أغسطس 2023 ويكون موعد الدورة من «28 أغسطس :30 أغسطس» محافظة القاهرة.
 

التربية والتعليم

تدريب الاخصائيين النفسيين

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