التشيك تدرج مدير عام "شركة الصواريخ التكتيكية الروسية" وأقاربه فى قائمة العقوبات

وكالات

قررت الحكومة التشيكية إدراج بوريس أوبنوسوف، المدير العام لـ "شركة الصواريخ التكتيكية الروسية"، واثنين من أقاربه في قائمة العقوبات الوطنية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية التشيكية: فى 16 أغسطس 2023، وافقت الحكومة بناءً على اقتراح من وزير الخارجية، على إدراج ثلاثة أفراد آخرين في قائمة العقوبات الوطنية.

ونص البيان: سيتم اتخاذ تدابير تقييدية ضد بوريس أبنوسوف، لدوره في "إنتاج وتوريد منظومات تسليح للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة لاثنين من أقاربه وكلاهما يحمل كنية زوريكوف، وهما يحققان مكاسب من الروابط الأسرية مع أبنوسوف.

ولتبرير اتخاذ القرار أشار البيان إلى أن إدراج كيان في قائمة العقوبات الوطنية لجمهورية التشيك ممكن في حال ارتكابه فعلا يخضع للعقوبة بحسب أحد أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو إذا كان تطبيق العقوبة يصب في مصلحة السياسة الخارجية لجمهورية التشيك أو أمنها، ما يعني بأنه سيكون مشمولا بإجراءات حظر الدخول والإقامة في جمهورية التشيك، وحظر تلقي الأموال، وتجميد الأصول المملوكة له في حال وجودها.