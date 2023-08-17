الاستئناف تتسلم أوراق إحالة المتهم بقتل شاب بالهرم بسبب خلافات مالية للمحاكمة

واعترف المتهم بقتل شاب في منطقة الهرم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وذكر أن خلافا بينهما متعلق بمبلغ مالي دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في قتل الضحية، حيث استوقفه في الشارع واعتدى عليه، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة المجني عليه ووجهوا اتهاما للجاني بإنهاء حياته، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.