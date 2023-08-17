الإكوادور تنشر أكثر من 100 ألف شرطى وعسكرى فى الانتخابات بعد مقتل مرشح وسياسى

فاطمة شوقى

قالت السلطات الاكوادورية إنها ستقوم بنشر أكثر من 100 ألف من رجال الشرطة والجيش، لحراسة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر انعقادها في 20 أغسطس، وذلك وسط مخاوف من نشر العنف بعد مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو الأسبوع الماضي، وأيضا اغتيال القائد المحلى لحركة "الثورة المدنية" اليسارية في محافظة إسميرالداس، بيدرو بريونيس، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشار وزير الداخلية الإكوادورى، خوان زاباتا ، إلى أن حوالي 53707 من ضباط الشرطة سينضمون إلى القوات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وأضاف المسؤول أنهم سيوفرون الأمن لـ 44 مرشحًا طلبوا ذلك ، خاصة في مقاطعات إسميرالداس ، وسانتو دومينجو ، وجواياس ، ومانابي ، وكنار.

وقال زاباتا "نريد ان نطمأن المواطنين للنزول في يوم الانتخابات الاحد المقبل، وسيتمركز جميع الأفراد العسكريين في الدوائر الانتخابية المختلفة كإجراء احترازي ضد أعمال انعدام الأمن المحتملة ، حسبما أفاد نينو استرادا ، مدير العمليات الجوية بالقيادة المشتركة للقوات المسلحة.

ذكر أن فريق من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف.بي.آي) يلتقى مع مسؤولين بالشرطة وممثلي ادعاء في الإكوادور في إطار جهد مشترك للكشف عن المسؤول عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو الأسبوع الماضي.

وأحدث مقتل السياسي البالغ من العمر 59 عاما قبل أيام من انتهاء الحملة الانتخابية صدمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة وشهدت تزايدا كبيرا في عدد جرائم العنف في السنوات الماضية بسبب عصابات عابرة للحدود.

كان فييافيسينسيو عضوا سابقا في البرلمان وصحفيا استقصائيا له سجل حافل في فضح الفساد، وسبق أن قال مرارا إنه لا يخاف من العصابات على الرغم من تلقيه تهديدات.

وقال وزير الداخلية خوان زاباتا للصحفيين إن فريق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي التقى بالفعل مع قادة الشرطة وسيجتمع خلال "الساعات القليلة المقبلة" مع ممثلي ادعاء من مكتب المدعي العام يقودون التحقيق في مقتل فييافيسينسيو.

ووجهت سلطات الإكوادور اتهامات بالقتل لستة مواطنين كولومبيين ما زالوا رهن الاحتجاز بينما توفي متهم سابع في تبادل لإطلاق النار بعد وقت قصير من واقعة اغتيال المرشح الرئاسي. وتتهم الشرطة الكولومبيين بالارتباط بجماعات إجرامية.