وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أوضح المكتب أن تلك الشاحنات قامت بإيصال أكثر من 44 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى شرق دارفور والخرطوم وكردفان وعدة ولايات أخرى، مشيرا إلى أن هذه المواد المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، ستدعم الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع، فضلا عن المجتمعات التي تستضيفهم.

وأوضح المكتب أن بعض الشاحنات من هذه القافلة كانت متجهة إلى (نيالا) عاصمة ولاية جنوب دارفور، لكن الاشتباكات الدائرة هناك تعرقل وصول المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، داعيا لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وقف القتال حتى يتسنى وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.