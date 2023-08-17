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اعرف أسعار الكهرباء المعلنة حتى يناير المقبل بعد أمر الرئيس بعدم زيادتها

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:52 م
اعرف أسعار الكهرباء المعلنة حتى يناير المقبل بعد أمر الرئيس بعدم زيادتها كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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ينشر اليوم السابع لقرائه أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم الاستمرار في تطبيقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى أسعار شرائح الكهرباء المعلنة منذ يوليو 2021 و من المقرر أن يستمر العمل بها حتى يناير المقبل ، وهى كالآتى:


1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48  قرشا)
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات ( 58 قرشا)

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106  قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)
6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).
7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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أسعار شرائح الكهرباء

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