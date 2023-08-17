اعرف أسعار الكهرباء المعلنة حتى يناير المقبل بعد أمر الرئيس بعدم زيادتها

كتبت رحمة رمضان

ينشر اليوم السابع لقرائه أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم الاستمرار في تطبيقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى أسعار شرائح الكهرباء المعلنة منذ يوليو 2021 و من المقرر أن يستمر العمل بها حتى يناير المقبل ، وهى كالآتى:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرشا)

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).