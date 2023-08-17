اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالبحيرة: سرقنا 11 هاتفا بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة عن طريق المغافلة، وطالبت النيابة رجال بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.