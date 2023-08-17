اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 07:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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اعترافات سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية بأسوان: نفذنا 7 جرائم بأسلوب المغافلة

الخميس، 17 أغسطس 2023 07:00 ص
اعترافات سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية بأسوان: نفذنا 7 جرائم بأسلوب المغافلة مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن السيدتين المتهمتين بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المشغولات الذهبية، اعترفتا بارتكاب 7 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

وكان نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان فى ضبط سيدتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهة المتهمتين، اعترفتا بارتكاب وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأرشدتا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


جرائم السرقة

الامن العام

المشغولات الذهبية



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