اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرابية: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالشرابية، اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

وقال أحد المتهمين خلال التحقيقات، أنه تعرف على أحد الدجالين الذى اخبره بوجود اثار داخل العقار محل الواقعة، فقرر الاستعانة باثنين من أصدقائه للتنقيب عن الآثار، واشتروا الأدوات المطلوبة وتم ضبطهم خلال عملية التنقيب.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.