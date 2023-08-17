اشتعال حريق فى سيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بسيارة ميكروباص، أمام مدرسة السعيدية بالجيزة وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة بشارع الجامعة، أمام مدرسة السعيدية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ميكروباص، تم السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.