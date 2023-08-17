إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

علي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.













