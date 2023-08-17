إصابة 6 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة فى ترعة الإسماعيلية

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم في حالة خطرة حيث يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور شديدة بالإضافة إلى إصابة معظمهم بأعراض غيبوبة وارتجاج، وجارى اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.أسفر حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور، الواقع وبطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

واسفر الحادث عن إصابة كل من:

رهف ناصر على 13 عاما، أحمد ناصر على المنشاوى 10 سنوات، علاء على المنشاوي 21 عاما،

يسرى كمال جابر 32 عاما، روز ناصر على جابر 3 سنوات، ناصر على جابر على 43 عاما وجميعهم من مركز ومدينة القصاصين.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.