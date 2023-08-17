اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:14 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث مرورى بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

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