إصابة شخص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل أحد الأشخاص إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مصابا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده.

بإجراء التحريات تبين أن المصاب، أثناء قيادته دراجة نارية، تعرض لحادث وانقلبت به، مما أسفر عن إصابته، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.