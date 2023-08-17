اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة شخص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم فى 6 أكتوبر

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:30 م
إصابة شخص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم فى 6 أكتوبر دراجه نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل أحد الأشخاص إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مصابا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده.
 
بإجراء التحريات تبين أن المصاب، أثناء قيادته دراجة نارية، تعرض لحادث وانقلبت به، مما أسفر عن إصابته، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حادث دراجة نارية

طريق الفيوم

امن الجيزة

حوادث الطرق

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة