إصابة سائق ووفاة نجله فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ووفاة نجله تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى الجامعى.

وكان اللواء مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، ووجود مصاب ومتوفى تم الدفع بالقوات لمكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة "هاني ا ا" 43 سنة سائق مقيم أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة "علي ه ا ا" 17 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.