إخلاء عقار مائل بحى مصر القديمة تمهيدا لإزالته.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، عقار مائل بحى مصر القديمة 6 حارة المنفى من كورنيش النيل، وتابع اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة استكمال إجراءات تنفيذ قرارات الإخلاء لسكان العقار ، لوجود ميل به وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء فى أعمال الإزالة.

وفى سياق آخر أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الاجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية ، مؤكدا ان صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد احد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الاسواق وضبط الاسواق والتصدي لكافة صور الغش التجارى، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالاسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية ، مؤكداً على حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية التموين والاحياء على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

وفي سياق متصل ، استعرض محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة توافر السلع الغذائية والاجراءات والاليات المتخذة لضبط الاسعار ومكافحة كافة صور التلاعب بالاسواق.

وضبطت مديرية تموين القاهرة 2215 مخالفة فى المخابز، كما ضبطت 1742 مخالفة فى أماكن بيع السلع الغذائية، وفى مجال الرقابة على المواد البترولية ضبطت 48 مخالفة، كما ضبطت 793 مخالفة فى مجال الرقابة على الأسواق،