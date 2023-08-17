إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة فى المعادى للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات فى منطقة المعادى.

و قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.