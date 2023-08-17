اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 11:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة فى المعادى للمحاكمة الجنائية

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:52 ص
إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة فى المعادى للمحاكمة الجنائية حجز - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات فى منطقة المعادى.
 
و قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.
 
كانت نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.
 
 
 
 
 
 
 
 

سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

المعادى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة