اليوم السابع
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إحالة سيدة للجنايات فى اتهامها بمحاولة سرقة "غويشة" طفلة فى الجمالية

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:28 ص
إحالة سيدة للجنايات فى اتهامها بمحاولة سرقة "غويشة" طفلة فى الجمالية حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، سيدة مسجلة خطر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري فى منطقة الجمالية. 
 
 
و قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
ونجحت مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.
 
 

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