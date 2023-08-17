سوهاج عمرو خلف

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج اليوم الخميس، أنه تم إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وانطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها علي الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية

وأضاف الدكتور محمد حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، أن عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصلت منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بالمستشفي إلى 263 حالة حتى الآن، وتمت العمليات بنجاح بواسطة فريق طبي مميز تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بإشراف الدكتور صلاح خليفه استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الهلال، والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج.