وقال بروكودين -فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، "شن الجيش الروسى، خلال اليوم الأخير، 78 غارة على منطقة خيرسون".

وأضاف خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية "78 غارة، حيث أطلقت 422 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وأنظمة إطلاق متعددة وطائرات بدون طيار" ، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قصف الأحياء السكنية للمناطق المأهولة ومباني مؤسسة تعليمية ومؤسسة رعاية صحية في مدينة خيرسون.