أوكرانيا تنفق ثلث ميزانيتها على النفقات العسكرية

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أفادت وزارة المالية الأوكرانية بأن رواتب العسكريين بالبلاد تعتبر أكبر إنفاق منفرد فى الميزانية العامة للبلاد، حيث بلغت حوالى 520 مليار هريفنا أوكرانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن إجمالى المصروفات العسكرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين بلغت 1.64 تريليون هريفنا، وتم إنفاق الحصة الأكبر منها، أى ما يبلغ 40.8 فى المئة أو 669.9 مليار هريفنا، على أجور المسئولين العسكريين.



وأشار تقرير وزارة المالية إلى أن ثانى أكبر إنفاق جاء على قطاع الدفع مقابل السلع والخدمات بنحو 24.8 فى المئة أو 406.3 مليار هريفنا، ويذهب معظم هذا المبلغ، نحو 276.9 مليار هريفنا، إلى القوات المسلحة لشراء المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية الشخصية والوقود والغذاء وغيرها

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وكان البند الثالث من حيث حجم النفقات هو قطاع الضمان الاجتماعى الذى يتضمن المعاشات والمنح الدراسية وما إلى ذلك، والذى يمثل 304.6 مليار هريفنا .

ومن بين أكبر البنود فى الميزانية العامة أيضًا التحويلات إلى الميزانيات المحلية التى تبلغ نحو 5.6 فى المئة من جميع النفقات أو 92.3 مليار هريفنا، وخدمة دين الدولة التى تبلغ نحو 7. 8 فى المئة من الإنفاق أو 128.1 مليار هريفنا .