اليوم السابع
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أمن قنا يعثر على 3 جثث بطريق قفط _ القصير في ظروف غامضة

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:34 م
أمن قنا يعثر على 3 جثث بطريق قفط _ القصير في ظروف غامضة جثة
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، على 3 جثث بالقرب من الكيلو 75 بطريق "قفط_القصير" في ظروف غامضة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للموقع.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على 3 جثث في ظروف غامضة، بالقرب من الكيلو 75 على طريق "قفط_القصير"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثث إلى المستشفى، فيما تتولى الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.


 

 

 


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