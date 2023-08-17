أمن القاهرة يتمكن من ضبط تجار مخدرات فى حملة أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من المخدرات بحوزة عدد من المتهمين فى حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت الحملة الأمنية من تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار – سيارة"ملكه" - مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – فرد محلى الصنع وطلقات من ذات العيار- مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام – مبلغ مالى).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.