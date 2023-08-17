اليوم السابع
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أمن القاهرة يتمكن من ضبط تجار مخدرات فى حملة أمنية

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:21 م
أمن القاهرة يتمكن من ضبط تجار مخدرات فى حملة أمنية حملة أمنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من المخدرات بحوزة عدد من المتهمين فى حملة أمنية مكبرة.
 
وأسفرت الحملة الأمنية من تحقيق النتائج التالية:-
 
- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار – سيارة"ملكه" - مبلغ مالى).
 
- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – فرد محلى الصنع وطلقات من ذات العيار- مبلغ مالى).
 
- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام – مبلغ مالى).
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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