أمريكا تُدرج 4 روس على قائمة العقوبات بتهمة التورط فى تسميم المعارض أليكس نافالنى

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أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، أربعة أفراد روس على قائمة العقوبات؛ لاتهامهم بالتورط فى تسميم المعارض الروسى أليكس نافالني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى ورد على موقعها، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على أربعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالى الروسى وهم أليكسى ألكساندروفيتش ألكساندروف، وكونستانتين كودريافتسيف، وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف، وفلاديمير ألكساندروفيتش بانيايف، وفقا لقانون محاسبة سيادة القانون سيرجى ماغنيتسكى لعام 2012 لمشاركتهم فى تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسى نافالنى فى شهر أغسطس عام 2020.



وأوضحت أن الولايات المتحدة تفرض أيضا قيودا على التأشيرات على ألكساندروف وكودريافتسيف وأوسيبوف وبانيايف لتورطهم فى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفقا لقانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023.



وأشارت إلى أن قرارات اليوم هى تذكير بأن هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وستواصل الولايات المتحدة استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأعمال الفظيعة.



وقامت وزارة الخزانة الأمريكية، بتصنيف ألكساندروف ، كودريافتسيف ، أوسيبوف ، وبانيايف ، وفقًا لقانون ماغنيتسكى الروسى لقيامهم بالعمل كعملاء أو نيابة عن شخص فى مسألة تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى للمعترف بها دوليا.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إى نيلسون:"اليوم نذكر- الرئيس الروسي- فلاديمير بوتين ونظامه بأن هناك عواقب ليس فقط لشن حرب غير مبررة ضد أوكرانيا، ولكن أيضا لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الروسي".



وأضاف أن"محاولة اغتيال أليكسى نافالنى فى عام 2020 تمثل إزدراء الكرملين لحقوق الإنسان، وسنواصل استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفنا لمحاسبة جلادى الكرملين".