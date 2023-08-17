أعراض متحور كورونا "ايريس" تظهر قبل أسبوع من الاختبار الإيجابي للفيروس

كتبت فاطمة خليل

أثار ظهور المتحور الجديد ل كورونا ايريس حالة من الذعر الجديدة، وقال الباحثون إن هذا المتحور الذى ينتشر بشكل أسرع تظهر أعراضه قبل أسبوع من إجراء اختبار الإصابة بالفيروس التاجي، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

ووجد العلماء أنه قد يعاني الفرد من أعراض المتحور الجديد ، لكن نتيجة الاختبار تأتي سلبية ثم بعد أسبوع أو نحو ذلك ، تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ وتشعر بمزيد من المرض - وربما بأعجوبة ، يعود الاختبار بنتيجة إيجابية وهذه الظاهرة ، التي يطلق عليها اسم" ما قبل كورونا "، تترسخ مرة أخرى وسط موجة جديدة وتصاعد في الإصابات من الفيروس.

هذا يعني أنها مرحلة بداية كورونا. في هذه المرحلة ، تكون الإصابة بفيروس كورونا في مرحلة مبكرة، والتي يشار إليها طبيا بفترة الحضانة. في هذه المرحلة يصاب الجسم بالفيروس الذي من أجله تظهر الأعراض ، ولكن كمية الفيروس أقل من أن يتم الكشف عنها في الفحص.

أعراض المتحور الجديد لكورونا ايريس التي يتم الإبلاغ عنها حاليًا

لا يوجد تغيير كبير في طريقة الإبلاغ عن أعراض كورونا. يُنصح الأشخاص بإجراء الاختبارات عند ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع. قال الكثير من الناس إنهم كانوا يعطسون كثيرًا. تظهر الجيوب الأنفية الحساسة وانسداد الأنف عند الناس هذه الأيام. العلامات الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها هي: التهاب الحلق وانسداد الأنف والسعال مع البلغم والسعال بدون بلغم وتغير حاسة الشم وصوت أجش وضيق في التنفس والحمى.

وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) متحور EG.5 ، والتي أُطلق عليها اسم Eris ، كمتغير مثير للاهتمام. ظهر البديل EG.5 في الأصل في نوفمبر) 2021. وقالت منظمة الصحة العالمية في هذا الوقت إنه لا يبدو أنها تشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى ، وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة مباشرة بـ EG. .5. " اعتبارًا من الآن ، تم اكتشاف EG.5 في أكثر من 50 دولة وتمثل 17 ٪ من إجمالي حالات كورونا في الولايات المتحدة.