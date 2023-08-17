أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلى

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة لأسوان، والتى تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، حيث يعد قطار تحيا مصر الأرخص في الأسعار على خطوط السكة الحديد، وهو قطار تهوية ديناميكية وليس مكيف الهواء.

الواسطى 8 جنيها .

الفيوم 8 جنيها .

بنى سويف 10 جنيها .

مغاغة 13 جنيها .

بنى مزار 20 جنيها .

المنيا 25 جنيها .

ملوى 28 جنيها .

ديروط 30 جنيها .

القوصية 33 جنيها .

أسيوط 35 جنيها .

أبو تيج 38 جنيها .

صدفا 38 جنيها .

طما 40 جنيها .

طهطا 43 جنيها .

المراغة 43 جنيها .

سوهاج 45 جنيها .

المنشاة 45 جنيها .

جرجا 48 جنيها .

فرشوط 48 جنيها .

نجع حمادى 48 جنيها .

دشنا 50 جنيها .

قنا 53 جنيها .

قفط 53 جنيها .

قوص 55 جنيها .

الأقصر 58 جنيها .

أسنا 60 جنيها .

إدفو 60 جنيها .

كلابشة 63 جنيها .

كوم امبو 63 جنيها .

دراو 65 جنيها .

أسوان 70 جنيها.