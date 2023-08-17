أسعار النفط تسجل 83.34 دولار لخام برنت و79.18 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 83.34 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.18 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم بعد انخفاضها خلال الجلسات الثلاثة الماضية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و203 آلاف برميل يوميًّا.

وأشارت المؤسسة فى بيان نشرته تلفزيون الوسط الليبي، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميًّا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة «إنرجى كابيتال آند باور» بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ فى البيئة السياسية والاجتماعية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للتوسع فى قطاع الطاقة.