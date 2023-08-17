أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر استقرارا لجميع الأوزان من جرام واحد وحتي وزن 100 جرام خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، وذلك مع استقرار أسعار الذهب لعيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر ليسجل مستويات 2566 جنيها.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2245 جنيها.

عيار 18 يسجل 1924 جنيها.

عيار 24 يسجل 2566 جنيها.

الجنيه الذهب 17960 جنيها.

أسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب 1 جرام 2566 جنيها بدون مصنعية .

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6415 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12830 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 51320 جنيه بدون مصنعية.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 79802 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 128300 جنيه.

سعر السبيكة الذهب 100 جرام تسجل 256600 جينه بدون مصنعية.