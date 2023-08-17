أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023.

إيقاف التداول على 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة، بينما صعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5388 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.31%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 46.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.75%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 29.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.43%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 51.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.31%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 73.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.98%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.29%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات سعر إغلاق 0.071 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 19.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.