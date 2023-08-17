أخبار مصر.. التعليم تعلن حاجتها لـ 400 معلم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بــ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأشارت الوزارة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.



التعليم: مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب بمقابل مادى مناسب أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه الوزير تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.



المالية: إحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال 6 أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت 12 ألفًا و493 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة6 مليارات و392 مليونًا و526 ألف جنيه.



فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).



لبنان: احتياطى النقد الأجنبى بلغ 8.5 مليار دولار ولا صرف إلا لتسديد الالتزامات الخارجية قال حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى، إن احتياطى النقد الأجنبى المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضى 8 مليارات و573 مليون دولار أمريكى يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار أمريكى، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزى من احتياطى من الذهب.

وأضاف منصورى- في بيان، اليوم الخميس، أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار أمريكي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشددا على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية فقط.



القبض على امرأة بتكساس هددت بقتل قاضية تشرف على محاكمة ترامب ألقت الشرطة فى ولاية تكساس القبض على امرأة، وتم اتهامها بالتهديد بقتل القاضية الفيدرالية التى تشرف على القضية الجنائية ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى واشنطن، وعضو بالكونجرس.

وبحسب الشكوى الجنائية، فإن السيدة وتدعى أبيجال جو شرى، من ألفين بتكساس، اتصلت بالمحكمة الفيدرالية فى واشنطن وتركت رسالة تهديد، مستخدمة لفظ عنصرى بحق قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا شوتكان، وذلك فى الخامس من اغسطس الجارى، وفقا لوثائق المحكمة.

وتعقب المحققون رقم الهاتف حتى وصلوا إليها، واعترفت لاحقا بالمكالمة التهديدية. وفى المكالمة، قالت شرى للقاضية التى تشرف على قضية التآمر الانتخابى ضد ترامب: "أنت فى مرمى بصرنا، ونريد قتلك"، بحسب الوثائق. وزعم المدعون أن شرى قالت أيضا لو لم يتم انتخاب ترامب فى 2024، سنأتى لقتلك. كما هددت بقتل النائبة الأمريكية شيلا جاكسون لى، الديمقراطية عن ولاية تكساس، التى تترشح لمنصب عمدى هوستن. وأمر قاض فى وقت سابق بسجن شرى.