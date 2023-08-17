أحد أعيان العلمين: الرئيس السيسي يفعل ما يقول ويفي بما يعد وزيارته لمطروح تاريخية

مطروح – حسن مشالي

أكد رزق شعبان، أحد أعيان مدينة العلمين، وأحد المشاركين الجالسين على المنصة بجوار الرئيس السيسي خلال اللقاء في السلوم، أن مصر تغيرت للأفضل وستتغير أكثر مع تنفيذ باقي المشروعات التنموية، وأن زيارة الرئيس لمطروح تاريخية، وتحمل رسائل كثيرة، من بينها أنه أن رجل أفعال وليس أقول وأنه يفي بوعوده، وأن كل خطواته مدروسة، ويقود قطار تنمية مصر بثبات، على الرغم من كل المعوقات.

وأشار ابن مدينة العلمين، إلى أنه لم يكن أحد يتخيل أن تتحول صحراء مدينة العلمين التي كانت مهملة أو غير مستغلة، إلى مدينة سياحية عالمية وتضم مشروعات عملاقة ومتنوعة، ومنشآت على أعلى مستوى، ومع الوقت بدأت مشروعات التنمية تتضح وتتسع الأعمال بشكل يفوق الخيال، وخلال سنوات قليلة، تغير وجه المنطقة، وأصبحت العلمين الجديدة إنجاز حضاري يفخر به كل مصري.

وأضاف " شعبان " ثم يفاجئنا الرئيس السيسي، بأن الأمر لن يقف عند مدينة العلمين، وإنما سيشمل كل غرب مصر، بالتوازي مع مشروعات عملاقة أخرى في مختلف المناطق والمحافظات، وتم إنهاء شبكات الطرق الحديثة وبمواصفات عالمية في وقت قياسي، إلى جانب البدء والتنفيذ الفعلي في إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، والإعداد والبدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، لتصبح تاني مدينة سياحية متكاملة بالساحل الشمالي، بالتزامن مع تطوير وإعادة إنشاء الطريق الساحلي من الضبعة إلى مرسى مطروح، وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وغيرها من المشروعات العملاقة في كل مكان على أرض المحافظة، مثل ميناء جرجوب البحري وتطوير منفذ السلوم، وامتدت المشروعات إلى عمق الصحراء لرصف وازدواج طريق سيوة، وتنفيذ مشروع الصرف الزراعي الذي كان يهدد أراضي واحة سيوة بالبوار.

وقال " شعبان" لقد عايشنا نحن أهالي العلمين، تحول الخيال إلى حقيقة وواقع يراه الجميع الآن، لذلك نحن ندرك ونصدق ونثق في كل ما يقوله أو يخطط له الرئيس الرئيس السيسي، من أجل تنمية مصر، وتغيير واقعها، فهو يفعل ما يقول وهو لا يحب الحديث عن الإنجازات والمشروعات إلا بعد تنفيذها.

ونوه ابن مدينة العلمين، أن زيارة الرئيس السيسي لمطروح، وحرصه على لقاء الأهالي في السلوم، جاءت في أجواء طيبة، وكان اللقاء مبهجاً لجميع الحضور، خاصة مع تفاعل الرئيس و تجاوبه وانصاته لكل متحدث والرد عليه بالتوضيح وإجابة المطالب وشرح أبعاد مخططات التنمية وعائدها على الشعب المصري عامة وعلى أهالي مطروح خاصة.